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З молотка піде перший кабріолет Lexus LC 500: покупець отримає приємні бонуси
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Кабріолет Lexus LC 500 Convertible надійде e продаж влітку цього року, не враховуючи ексклюзивний автомобіль, який піде з молотка у США.
Унікальне видання Lexus LC 500 Convertible виставив на торги американський аукціонний будинок Barrett-Jackson: це кабріолет з серії Inspiration з кузовом яскраво-синього відтінку Structural Blue і вставками Liquid Platinum.
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Автомобіль оснащений 21-дюймовими колісними дисками кольору Liquid Graphite з чорними глянцевими акцентами, синіми гальмівними супортами та салоном, обробленим білою напіваніліновою шкірою.
VIN першого товарного автомобіля закінчується на 100001, а на його дверних порогах є карбонові накладки з написом LC Inspiration Series Launch Exclusive 1 of 1.
Крім автомобіля, покупець отримає ескіз кабріолета у рамці, портфоліо зі знімками з конвеєра, сертифікат, підписаний інженерами та директором заводу Lexus, комплект багажних кейсів Zero Halliburton, сертифікат на уроки водіння зі Скоттом Прюеттом у центрі Lexus Performance Driving Experience, а також три ночі у розкішному готелі в Пеббл-Біч з правом відвідування поля для гольфу.
Усі отримані з продажу ексклюзивного Lexus LC 500 Convertible кошти будуть спрямовані двом благодійним організаціям – Boys & Girls Clubs of America і Bob Woodruff Foundation, що допомагають американським дітям і ветеранам.
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