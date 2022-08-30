Один з найпопулярніших водоспадів світу підсвітили кольорами прапора України – фото

Ніагарський водоспад засяяв синьо-жовтими барвами до Дня незалежності України. І такі кольори дуже пасують одному із найкрасивіших водоспадів у світі.

Ніагарський водоспад засяяв синьо-жовтими барвами до Дня незалежності України. І такі кольори дуже пасують одному із найкрасивіших водоспадів у світі. У вечірню пору доби його часто підсвічують задля ефектності, а цього року його прикрасили кольорами українського прапора, про що розповіли у посольстві України в Канаді.

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Відзначимо, що це вже другий рік поспіль Ніагарський водоспад до 24 серпня отримує особливу підсвітку, демонструючи підтримку України з боку Канади.

Святкуємо 31-у річницю Незалежності України 24 серпня на Ніагарському водоспаді синьо-жовтими вогнями. Слава Україні! Героям Слава! Слава Україні і її Героям і Героїням! Україна ніколи не загине! – йдеться в описі до яскравих знімків, зроблених Конгресом українців Канади.

Ukrainian Canadian Congress - Niagara

Ukrainian Canadian Congress - Niagara

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