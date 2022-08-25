Новий рекорд: ось скільки разів лунала повітряна тривога в Україні у День Незалежності

Протягом Дня Незалежності пролунала рекордна кількість повітряних тривог. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Про загрозу обстрілів 24 серпня повідомляли 189 разів – це був абсолютний рекорд за весь час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Це дані згідно з картою тривог України.

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Відомо, що найчастіше тривоги лунали у таких областях:

Кіровоградська – 12 разів

Дніпропетровська – 11 разів

Запорізька – 11 разів

Київська – 7 разів

У День незалежності України у 9 областях країни зафіксували російські обстріли.

Попередній рекорд тривог був 23 квітня, у переддень Великодня, – 109 тривог.

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