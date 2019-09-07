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Один з ключових героїв більше не буде персонажем Marvel

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Герої Marvel - фото 1
Герої Marvel / pinterest

Головний виконавчий директор Sony Pictures Тоні Вінчікерра підтвердив розрив угоди студії з компанією Marvel.

Вінчікерра розповів, що питання співпраці всесвіту Людини-павука і Marvel вирішене, і "зараз двері закриті". Прийти до фінансової згоди сторонам не вдалося, але між компаніями Sony і Marvel, за словами Вінчікерри, немає ворожнечі.

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Тепер Вінчікерра не виключає створення нового всесвіту Людини-павука. Повернення супергероя повністю в руки Sony відкриває для корпорації можливість створення повноцінного павукового всесвіту: вже зараз студія займається виробництвом другого Венома, наближається до прем'єри Морбіуса з Джаредом Лето і готує п'ять-шість серіалів про світ Людини-павука.

Як говорить Вінчікерра, відзначаючи успіхи мультфільму Людина-павук: Через всесвіти і створеного для Amazon серіалу Пацани, Sony здатна знімати якісні картини про супергероїв без прямої допомоги "людей з Marvel".

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Джерело: gamesradar
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