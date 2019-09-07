Один з ключових героїв більше не буде персонажем Marvel

Головний виконавчий директор Sony Pictures Тоні Вінчікерра підтвердив розрив угоди студії з компанією Marvel.

Вінчікерра розповів, що питання співпраці всесвіту Людини-павука і Marvel вирішене, і "зараз двері закриті". Прийти до фінансової згоди сторонам не вдалося, але між компаніями Sony і Marvel, за словами Вінчікерри, немає ворожнечі.

І ще: Це Спарта! 10 найвідоміших криків із культових фільмів

Тепер Вінчікерра не виключає створення нового всесвіту Людини-павука. Повернення супергероя повністю в руки Sony відкриває для корпорації можливість створення повноцінного павукового всесвіту: вже зараз студія займається виробництвом другого Венома, наближається до прем'єри Морбіуса з Джаредом Лето і готує п'ять-шість серіалів про світ Людини-павука.

Як говорить Вінчікерра, відзначаючи успіхи мультфільму Людина-павук: Через всесвіти і створеного для Amazon серіалу Пацани, Sony здатна знімати якісні картини про супергероїв без прямої допомоги "людей з Marvel".

Читайте також: Двійники зірок на старих картинах: як дві краплі води