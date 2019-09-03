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Серіал Кріпосна

Двійники зірок на старих картинах: як дві краплі води

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Барент Фабрициус і Майкл Джексон - фото 1
Барент Фабрициус і Майкл Джексон / theobsidianmirror

Люди з цих картин виглядають точною копією сучасних зірок, яких всі ми добре знаємо. Дивіться цікаву добірку!

Роберт де Ніро

Уродженець Сілезії Бартоломей Стробель був придворним портретистом при Карлі Австрійському, Сигізмунді III і Фердінанді II. Час від часу він підробляв "на стороні", малюючи різних персонажів: портрет вроцлавського поміщика Йоганна Вогта − той самий випадок.

Двійники зірок на старих картинах: як дві краплі води - фото 352233

Емінем

Деякі відвідувачі Лувру, напевно, бувають приємно здивовані: серед античних шедеврів демократично розташувався скульптурний портрет Емінема. На жаль, це не зовсім так: скульптура з колекції понтифіка Пія VI зображує Римського імператора Олександра Севера.

Двійники зірок на старих картинах: як дві краплі води - фото 352234

Кіану Рівз

Мабуть, Матриця почала "пустувати" вже в XIX столітті, інакше не пояснити, як на написаній у 1875 році картині опинився Кіану Рівз.

Двійники зірок на старих картинах: як дві краплі води - фото 352235

Пітер Дінклейдж

Зображений Веласкесом Себастьян де Морра був професійним блазнем: він служив Фердинанду Австрійському, Філіпу IV і Бальтазару Карлосу Габсбургу.

Двійники зірок на старих картинах: як дві краплі води - фото 352236

Майкл Джексон

Голландський художник, імовірно учень Ремрандта Барент Фабрициус, безумовно не страждав надмірною скромністю і сам був своєю улюбленою моделлю. Він часто писав автопортрети: інколи в образі простого пастуха, а інколи і в образі Іоанна Євангеліста.

Двійники зірок на старих картинах: як дві краплі води - фото 352238

І ще: Цей художник відтворює відомі картини за допомогою продуктів і ось, що в нього виходить

Джерело: theobsidianmirror
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