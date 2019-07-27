Один з двох унікальних McLaren піде з молотка

Один з двох примірників суперкара McLaren F1 у специфікації LM 1994 року випуску з пробігом усього 21439 кілометрів піде з молотка на аукціоні Sotheby's у каліфорнійському Монтереї.

Культовий суперкар 1990-х років McLaren F1 був випущений всього у 106 примірниках, 65 з яких були "звичайними" дорожніми варіантами, 5 – боліди LM для гонок у Ле-Мані, 3 – боліди GT для однойменного гоночного чемпіонату, 5 – прототипи XP, 28 – гоночні версії GTR і 1 – прототип XP LM. Виробництво автомобіля було розпочато у 1992 і завершилося у 1998 році. А ще виробник модернізував два дорожні примірники F1 до версії LM у 2000-2001 роках.

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Ці суперкари отримали шестилітровий двигун V12 у найпродуктивнішій специфікації GTR потужністю 680 кінських сил, пару додаткових радіаторів, гоночні амортизатори та пружини, модифіковану вихлопну систему та полегшені 17-дюймові колеса. Кузов прикрасили аеродинамічним обвісом з величезного антикрила, іншим переднім бампером зі збільшеними повітрозабірниками та сплітером, а також додатковими вентиляційними отворами в передніх крилах.

Чого у нього немає, так це аскетичного інтер'єру від хардкорного гоночного LM: тут можна знайти кондиціонер, магнітолу, склопідйомники й інші звичні зручності. Під час модернізації автомобіль також перефарбували з синього кольору на сірий за бажанням клієнта.

Стартова вартість унікального McLaren не розкривається, як і причина його продажу, однак навіть серійні версії F1 легко знаходять покупців за кілька мільйонів доларів.

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