Один з 57 "бетмобілів" BMW пустять з молотка

На аукціон Bring a trailer виставили автомобіль BMW CSL Batmobil 1974 року випуску. Всього німецький виробник випустив 57 примірників, а в кольорі лота випустили лише чотири купе.

Автомобіль побудований на базі купе E9, але отримав низку доопрацювань для участі в гонках. Дводверка пофарбована в зелений колір – всього з конвеєра компанії зійшло чотири таких моделі. Із заводу вони оснащувалися трилітровим рядним мотором на шість циліндрів, але один з минулих власників встановив під капот продуктивніший 3,5-літровий мотор.

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Нинішній господар вирішив внести свої корективи і укомплектував "бетмобіль" двигуном об'ємом 3,2 літра. Його створили фахівці ательє Terry Tine Perfomance Motors, використовуючи оригінальну головку та блок 1973 року. У парі з ним працює чотирьохступенева механічна коробка передач.

У 2015 році нинішній власник перед продажем відправив автомобіль на повну реставрацію, під час якої його заново пофарбували в "рідній" зелений колір Taiga Metallic. Також зберігся заводський аеродинамічний пакет Batmobile, який включає передній сплітер, колеса більшого діаметру та розширення арок. Пробіг становить 74 000 кілометрів.

Автомобіль встиг взяти участь у різних конкурсах і виставках: наприклад, у 2015 році він посів перше місце в "Легендах автобану", які проходили у рамках Тижня автомобілів в Монтереї, а у 2019 році взяв "бронзу" у своєму класі на виставці класичних автомобілів у Сан-Марино.

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