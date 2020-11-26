Один вечір з життя батька: епічне відео з малюком

Батьківство – це прекрасна річ, але вона сповнена чималої кількості стресу, якщо ваш малюк дуже активний. І цей ролик про типовий вечір татуся це лише підтверджує.

На платформі Reddit користувач з ніком mattorihanzo поділився записом з кімнати своєї маленької дитини, який стрімко підіймається у топи. За короткий час допис зібрав понад 137 тисяч балів та більше як 8 тисяч коментарів.

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"Моя дитина сьогодні зрозуміла, що може вилізти зі свого ліжечка. Врятуйте мене хто-небудь", – відзначив автор. І на відео справді можна побачити, як активно малюк намагається покинути зону для сну, але майже всі спроби руйнує татусь, який терпляче чекає за дверима. Але врешті батьки здались і дозволили малечі влаштувати безлад в кімнаті.

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