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8 березня Голос країни

Один в один: мережу підкорили фотопародії на відомих зірок

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Фотопародія на Хелу, сестру Тора - фото 1
Фотопародія на Хелу, сестру Тора / Instagram @framsook_lek_lek

Тайська блогерка приміряє на себе відомі образи зірок чи кіноперсонажів. Це зробило дівчину популярною у мережі. Дивіться, які шедеври вона створює.

Дівчина підкорила мережу своїми фотокопіями відомих персонажів. За блогеркою слідкують 77 тисяч підписників. Також тайка просуває власний магазин одягу великого розміру для жінок.

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Ім'я дівчнини – Framsook Lek Lek. Вона хоче показати своїм прикладом усім жінкам з нестандартною фігурою, що не варто соромитися свого тіла, адже воно прекрасне без будь-яких умов.

В образі Ріанни на червоній доріжці - фото 311497

В образі Ріанни на червоній доріжці / Instagram @framsook_lek_lek

В образі Наташі Романової/Чорної вдови з коміксів - фото 311498

В образі Наташі Романової/Чорної вдови з коміксів / Instagram @framsook_lek_lek

В образі Русалки - фото 311499

В образі Русалки / Instagram @framsook_lek_lek

В образі самурая - фото 311505

В образі самурая / Instagram @framsook_lek_lek

В образі Аліти - фото 311507

В образі Аліти / Instagram @framsook_lek_lek

В образі Жасмін - фото 311510

В образі Жасмін / Instagram @framsook_lek_lek

В образі героїні коміксів - фото 311511

В образі героїні коміксів / Instagram @framsook_lek_lek

В образі героїні з фільму Чорна пантера - фото 311513

В образі героїні з фільму Чорна пантера / Instagram @framsook_lek_lek

В образі Тейлор Свіфт - фото 311517

В образі Тейлор Свіфт / Instagram @framsook_lek_lek

В образі Аквамена - фото 311522

В образі Аквамена / Instagram @framsook_lek_lek

В образі ангела Victoria's Secret - фото 311525

В образі ангела Victoria's Secret / Instagram @framsook_lek_lek

В образі Мери з фільму Аквамен - фото 311527

В образі Мери з фільму Аквамен / Instagram @framsook_lek_lek

В образі Мони Лізи - фото 311530

В образі Мони Лізи / Instagram @framsook_lek_lek

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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