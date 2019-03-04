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Один в один: мережу підкорили фотопародії на відомих зірок
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Тайська блогерка приміряє на себе відомі образи зірок чи кіноперсонажів. Це зробило дівчину популярною у мережі. Дивіться, які шедеври вона створює.
Дівчина підкорила мережу своїми фотокопіями відомих персонажів. За блогеркою слідкують 77 тисяч підписників. Також тайка просуває власний магазин одягу великого розміру для жінок.
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Ім'я дівчнини – Framsook Lek Lek. Вона хоче показати своїм прикладом усім жінкам з нестандартною фігурою, що не варто соромитися свого тіла, адже воно прекрасне без будь-яких умов.
В образі Ріанни на червоній доріжці / Instagram @framsook_lek_lek
В образі Наташі Романової/Чорної вдови з коміксів / Instagram @framsook_lek_lek
В образі Русалки / Instagram @framsook_lek_lek
В образі самурая / Instagram @framsook_lek_lek
В образі Аліти / Instagram @framsook_lek_lek
В образі Жасмін / Instagram @framsook_lek_lek
В образі героїні коміксів / Instagram @framsook_lek_lek
В образі героїні з фільму Чорна пантера / Instagram @framsook_lek_lek
В образі Тейлор Свіфт / Instagram @framsook_lek_lek
В образі Аквамена / Instagram @framsook_lek_lek
В образі ангела Victoria's Secret / Instagram @framsook_lek_lek
В образі Мери з фільму Аквамен / Instagram @framsook_lek_lek
В образі Мони Лізи / Instagram @framsook_lek_lek
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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