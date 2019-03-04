Один в один: мережу підкорили фотопародії на відомих зірок

Тайська блогерка приміряє на себе відомі образи зірок чи кіноперсонажів. Це зробило дівчину популярною у мережі. Дивіться, які шедеври вона створює.

Дівчина підкорила мережу своїми фотокопіями відомих персонажів. За блогеркою слідкують 77 тисяч підписників. Також тайка просуває власний магазин одягу великого розміру для жінок.

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Ім'я дівчнини – Framsook Lek Lek. Вона хоче показати своїм прикладом усім жінкам з нестандартною фігурою, що не варто соромитися свого тіла, адже воно прекрасне без будь-яких умов.

В образі Ріанни на червоній доріжці / Instagram @framsook_lek_lek

В образі Наташі Романової/Чорної вдови з коміксів / Instagram @framsook_lek_lek

В образі героїні з фільму Чорна пантера / Instagram @framsook_lek_lek

В образі Мери з фільму Аквамен / Instagram @framsook_lek_lek

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