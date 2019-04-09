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14 обов'язків порядного кота: кумедні фото
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Здається, що коти свято вірять в те, що вони повинні оберігати людей від усіляких проблем й допомагати в усіх починаннях. Дивіться, як вони заради цього не сплять ночами, постійно носяться, щоб підтримувати себе в хорошій фізичній формі тощо.
Попри те, що коти маленькі та начебто беззахисні, вони постійно готові до всіх несподіванок й в будь-який момент можуть дати відсіч будь-яким неприємностям.
І ще: Прикольний тест: Який ти березневий кіт?
Пропонуємо вам ознайомитися зі списком священних котячих обов'язків. Після цього ви не зможете думати погано про пухнастиків.
Якщо люди не висипаються, то кіт зобов'язаний доспати за них.
Кіт усіма силами намагається захистити людину від небезпечних рослин.
Кіт повинен при кожній нагоді розкидати різні предмети, щоб людина регулярно присідала і нахилялася, тим самим підтримувала себе в формі.
Коли людина спить, потрібно обов'язково урчати на вухо, щоб інші шуми не заважали спати.
Кіт зобов'язаний час від часу проводить в холодильнику ревізію на предмет шкідливих продуктів і по можливості їх знищувати.
Кіт повинен вночі кожну годину перевіряти, чи не заповзла під ковдру людині яка-небудь змія.
Кіт повинен тримати себе в формі й для цього заплигувати в важкодоступні місця і виконувати різні акробатичні трюки.
Кіт неодмінно повинен ділитися з людиною всім, що у нього є. Викидати з миски частина їжі й залишати всюди свою шерсть, для того щоб людина могла утеплити своє безшерсте тіло.
Кіт повинен щоранку нагадувати людині старе прислів'я: "Хто рано встає, тому Бог дає". І чим раніше встане людина, тим більше йому (а заодно і коту) дасть Бог.
Коли людина застилає постіль, кіт зобов'язаний перевірити чи немає під простирадлом сторонніх предметів.
Кіт повинен співати пісні, щоб доставляти людині радість. Навіть якщо зараз 3 година ночі.
Кіт повинен відганяти від людини погані сни. Якщо кіт помітить, що людина перевертається в ліжку, він неодмінно повинен стрибнути людині на голову і почати відганяти погані сни й кошмари.
Кіт зобов'язаний перевіряти всі пакети та коробки, які зустріне, на предмет прихованої небезпеки.
Кіт повинен міцно тримати зубами ручку, олівець, речі людини, поки та зайнята й заважати їй.
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