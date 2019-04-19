Один із найстаріших месенджерів готується до закриття

Месенджери сьогодні стали одним з головних каналів зв'язку, але втриматися на плаву в умовах жорсткої конкуренції вдається не всім. Так, творці BlackBerry Messenger з компанії Emtek оголосили про швидке закриття користувацької версії сервісу після 14 років роботи.

BlackBerry Messenger був далеко не першим месенджером на ринку. До нього існували ICQ, Windows Live Messenger, AIM, Skype і інші, але BBM був серед перших повністю мобільних сервісів обміну повідомленнями та з'явився на 5 років раніше за сучасних гігантів на кшталт Telegram, Viber і WhatsApp. Розробники BBM оголосили, що сервіс втратив колишню популярність через появу сильніших конкурентів.

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Ми пишаємося тим, що створили на сьогодні... Однак технологічна галузь дуже мінлива, і попри наші значні зусилля, користувачі перейшли на інші платформи, натомість нових було важко залучити. Хоча нам і сумно прощатися, прийшов час припинити обслуговування клієнтів BBM, і ми повинні рухатися далі, – йдеться в блозі компанії Emtek, що займається розвитком BBM з 2017 року.

Месенджер від BlackBerry – всьо!

Загальнодоступна версія BBM припинить роботу 31 травня, а протягом наступних 7 днів будуть видалені всі дані. До закриття користувачі зможуть завантажити свої фотографії, відео та інші файли, якими обмінювалися при листуванні. Списки контактів і історію повідомлень зберегти не вдасться.

Після 31 травня продовжить працювати тільки платна корпоративна версія BBM, яка коштує $ 2,49 за 6 місяців.

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