Один із найдовших пошуків скарбів: у Франції знайшли "Золоту сову" з квесту

Статуетку "Золота сова", вартістю в 150 000 євро, знайшли через 31 рік пошуків. Її заховали французькі письменник Режі Озе та художник Мішель Бекер під час одного з найтриваліших квестів.

Полювання за скарбами Sur la trace de la chouette d'or започаткували 1993 року Озе та Бекер. У квесті брали участь тисячі людей, пошуки тривали всією Францією. Про це повідомляє Euronews.

До слова: "Козаки в степу": в Україні створили анімовану копію викраденої картини

Головний приз – "Золоту сову" – заховали у невідомому місці в Франції. Сова важить 10 кілограмів, вона інкрустована діамантами. Пошук скарбу став, імовірно, найдовшим в історії квестів, адже він тривав 31 рік, 5 місяців і 9 днів.

Одинадцять візуальних і текстових загадок, що допомогли відшукати скарб, письменник опублікував у книзі Sur la trace de la chouette d’or – "По слідах Золотої сови". Всього книгу видавали тричі, але творці квесту стверджували, що досить першого видання, щоб віднайти "Золоту сову".

"Золота сова" з квесту / Musée de la Chouette d'Or

Попередній найдовший – Quest: A Zetetic Treasure Hunt – у Великій Британії тривав 13 років і сім місяців (з вересня 1992 року по березень 2006 року).

І ще: Португальський митець створив картину "Volia" на піску, присвячену українським захисникам