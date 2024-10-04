"Козаки в степу": в Україні створили анімовану копію викраденої картини

У рамках проєкту "Викрадене мистецтво" до Дня захисника України було створено анімовану копію картини з бійцями Романом "Добряк" Колесником (ССО Азов Київ, нині Третя Штурмова Бригада) та Станіславом "Рефа" СЗГ ЗСУ).

Проєкт присвячений картинам, викраденим росіянами під час окупації. Він здійснюється фольклористкою Яриною Сізик та режисером анімації Марією Озірною (Духовне Личко) на підтримку Херсонського художнього музею.

Варто знати: Нацбанк України випустив монету на честь боксера Олександра Усика

Головною метою є відновлення втраченої культурної спадщини. Адже під час окупації з Херсонського художнього музею імені Олександра Шовкуненка було викрадено понад 10 тисяч творів мистецтва.

Саме тому, 1 жовтня, у День захисників та захисниць України, а також у свято Покрови Пресвятої Богородиці, команда відтворила картину "Козаки у степу" українського художника Сергія Васильківського (1854-1917). До анімованого відео також додано українську народну пісню "Ой там за морями…" у виконанні молодіжного фольклорного гурту "Щука-Риба".

Ми обрали саме цю картину, щоб показати, як козаки захищали та боролися за незалежність у минулому, так і в наш час – усі захисники та захисниці борються за межі сучасної України. Тому героями анімованої картини стали боєць "Рефа", мій близький друг, та його товариш "Добряк", представлені в образах сучасних козаків, – розповідає режисер анімації Марія Озірна.

"Козаки в степу" / Херсонський Художній Музей

Свято Покрова має особливе значення в українській традиції. У козацькі часи Покрова Пресвятої Богородиці вважалася одним із головних свят. Козаки шанували Богородицю як свою покровительку і оберігали її ікони у Січових церквах.

Вони вірили, що вона захищає їх у бою, і молилися перед її образом перед важливими битвами. Крім того, саме на Покров традиційно обирали нових кошових отаманів, що наголошує на значущості цього дня у житті козацтва.

Нагадаємо, що у попередніх серіях проєкту "Викрадене мистецтво" знімалися шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко та співачка Даша Астаф’єва.

До слова: Капелюхи українського дизайнера Ruslan Baginskiy виставили в Луврі