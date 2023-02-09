Один день без вимкнення світла – в Укренерго пояснили причину змін у графіках

Від 8 лютого по всій Україні будуть змінені ліміти споживання електроенергії. У кожній області в один із днів протягом двох тижнів не буде обмежень, а в інші дні можливі зміни у звичних графіках відключень.

Про теперішні зміни Укренерго повідомила споживачів на своїй сторінці у Telegram.

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Такі дії необхідні для проведення вимірювання фактичного споживання в кожній області.

Для чого потрібні виміри?

Завдяки цьому ми зможемо побачити, як поводяться споживачі, маючи постійний доступ до електроенергії. Таке дослідження, яке називається режимним виміром, дозволяє визначити, скільки саме зараз споживає кожна область за умови нормальної роботи енергосистеми. Такі вимірювання дадуть можливість враховувати при встановленні лімітів релокацію підприємств, міграцію населення, фактичні зміни в загальному рівні й структурі споживання", – написала пресслужба Укренерго.

У разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру орієнтовний графік режимних вимірів такий:

8 лютого: Запорізька, Донецька, Миколаївська області

9 лютого: Харківська, Херсонська, Хмельницька області

10 лютого: Волинська, Київська області

13 лютого: Вінницька, Кіровоградська, Чернігівська, Закарпатська області

14 лютого: Полтавська, Черкаська, Рівненська, Луганська області

15 лютого: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська області

16 лютого: Дніпропетровська область

17 лютого: м. Київ, Чернівецька область

20 лютого: Львівська, Одеська

У випадку повторення Росією масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі, проведення режимних вимірів мають бути перенесені до стабілізації ситуації.

Укренерго

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