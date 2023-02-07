Чи столиця досі найдорожче місто – у Києві ціни на квартири знизилися на 400 тис. гривень

Йдеться про купівлю 1-кімнатної готової квартири з ремонтом в статистиці від ЛУН. Далі – дізнайтеся подробиці!

Квартири з ремонтом на вторинному ринку подешевшали тільки в Києві за останні три місяці, йдеться в аналізі ЛУН.

Читайте також: Експерти показали, що можна приготувати за допомогою газового пальника

Ось список найдорожчих міст України (за середньої вартості метра готового житла з ремонтом):

Київ – 75 000 гривень за квадратний метр

Львів – 51 000 гривень

Одеса – 42 000 гривень

Дніпро – 41 000 гривень

Вінниця та Ужгород – 39 000 гривень

Аналітики зазначають, що для аналізу брали ціни, які виставляють власники квартир в оголошеннях, тобто ціни пропозиції.

Вартість двокімнатних квартир із ремонтом на вторинному ринку Києва буде в середньому 5 мільйонів гривень, у Львові складатиме 3,2 мільйона гривень, а в Одесі – 2,5 мільйона гривень.

Щодо трикімнатних квартир у Києві, то їх можна придбати в середньому за 7,5 мільйонів гривень, у Львові – за 4,5 мільйона гривень, а в Одесі – за 3,5 мільйона гривень.

Це цікаво: Ось наскільки зменшився попит на нові вантажівки