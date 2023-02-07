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Чи столиця досі найдорожче місто – у Києві ціни на квартири знизилися на 400 тис. гривень

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Чи столиця досі найдорожче місто – у Києві ціни на квартири знизилися на 400 тис. гривень - фото 1

Йдеться про купівлю 1-кімнатної готової квартири з ремонтом в статистиці від ЛУН. Далі – дізнайтеся подробиці!

Квартири з ремонтом на вторинному ринку подешевшали тільки в Києві за останні три місяці, йдеться в аналізі ЛУН.

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Ось список найдорожчих міст України (за середньої вартості метра готового житла з ремонтом):

  • Київ – 75 000 гривень за квадратний метр
  • Львів – 51 000 гривень
  • Одеса – 42 000 гривень
  • Дніпро – 41 000 гривень
  • Вінниця та Ужгород – 39 000 гривень
Чи столиця досі найдорожче місто – у Києві ціни на квартири знизилися на 400 тис. гривень - фото 519421

Аналітики зазначають, що для аналізу брали ціни, які виставляють власники квартир в оголошеннях, тобто ціни пропозиції.

Вартість двокімнатних квартир із ремонтом на вторинному ринку Києва буде в середньому 5 мільйонів гривень, у Львові складатиме 3,2 мільйона гривень, а в Одесі – 2,5 мільйона гривень.

Щодо трикімнатних квартир у Києві, то їх можна придбати в середньому за 7,5 мільйонів гривень, у Львові – за 4,5 мільйона гривень, а в Одесі – за 3,5 мільйона гривень.

Чи столиця досі найдорожче місто – у Києві ціни на квартири знизилися на 400 тис. гривень - фото 519422

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