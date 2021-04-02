Одеський фотограф показав красу весняних Карпат (ФОТО)

В середині березня одеський фотограф Андрій Ніколенко вирушив у індивідуальну подорож за новими враженнями і знімками снігових Карпат навесні. Фотозйомка проходила на найвисокогірнішому курорті України Драгобрат.

В об'єктив потрапили гори Стіг (1707 м), Жандарм та Близниця (1883 м). Фото опубліковані у фейсбуці митця.

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Сніг в березні в Карпатах практично нічим не відрізняється від січневого, але сонце світить набагато яскравіше і пейзаж сприймається вже по-іншому, ніж взимку. Андрій Ніколенко зобразив яскраво-вогненний світанок сонця над замерзлими пейзажами Карпат і інші моменти природи. І навіть не віриться, що з таким яскравим сонцем, температура повітря в горах залишалася -10 градусів.

Драгобрат найбільш високогірний гірськолижний курорт України, розташований на висоті 1300-1700 м над рівнем моря. Драгобрат розташований в 18 км від селища Ясіня (Рахівський район, Закарпатська область), в 9 км від автомагістралі Ужгород-Івано-Франківськ.

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