У центрі Києва з'явився унікальний світлофор: фотофакт

У Печерському районі Києва на бульварі Лесі Українки світлофор обладнали спеціальними консолями зі світлодіодними модулями. Це перший з шести об'єктів на цій вулиці, які будуть модернізовані комунальниками.

Як повідомляється, подібні консолі незабаром встановлять на перетинах бульвару Лесі Українки з наступними вулицями: Джона Маккейна, Генерала Алмазова, Євгена Коновальця і ​​Мечникова, а також на бульварі Лесі Українки, 14.

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"Світлодіодні консолі мають низьке енергоспоживання і нечутливий до сонячного освітлення сигнал. Добре помітні в будь-який час доби і при будь-якій погоді і звертають увагу водіїв на сигнали світлофора", – відзначили в департаменті.

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