Оцінюйте прем'єру: Olena Usenko презентує свій дебютний поп-рок альбом

Молода співачка та зірка JESC 2021 Olena Usenko презентує свій дебютний альбом “7 кроків”. До поп-рок платівки увійшло 7 пісень, які зараз є віддзеркаленням внутрішнього стану та творчого шляху артистки.

Слухайте та оцінюйте композиції артистки на YouTube.

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Альбом об'єднав у собі найкращі елементи поп- та рок-музики: хітовість мелодій та виразний вокал, а також енергійність та більш складні замислуваті аранжування.

Ми довго думали над назвою альбому, адже хотіли дуже влучно і лаконічно описати наш задум. А потім зрозуміли, що усе геніальне – просто. 7 пісень, 7 історій, 7 етапів – "7 кроків", – розповідає співачка.

У звучанні альбому є елементи епох 90-х та 2000-х, електронний саунд та ще багато чого цікавого. Автором багатьох треків є молодий музикант JASE51.

Я не лише артист та виконавець своїх пісень. Я ще й слухач і меломан. Я слухаю різножанрову музику, від класики до року. І, звісно, деякі артисти мене надихають на створення музики. Але окрім цього, мене надихають і певні історії, які трапляються у моєму житті, житті моїх друзів та знайомих. Здебільшого у цьому альбомі ми спиралися на "ретро" саунд, адже я з тих артистів, хто буде його відроджувати!, – ділиться Olena Usenko.

“7 кроків” – це не лише розповідь про особисте життя співачки, а й універсальна історія про етапи людських стосунків, з якими ми всі знайомі. Від легкої закоханості до ненависті, від радості до байдужості.

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