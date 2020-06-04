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Коронавірус Карантин

Очікування і реальність: у мережі обговорюють маску з Крижаним серцем

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Невдалий дизайн маски - фото 1
Невдалий дизайн маски

Пандемія коронавірусу зробила маски цілком звичайним аксесуаром для будь-якого виходу на вулицю. Тож не дивно, що бренди вирішили скористатись цим та почали створювати яскраві дизайни. Але в цьому випадку щось пішло не так.

На платформі Reddit користувач з ніком FarisFrontiers поділився фото маски, яке стрімко піднялась у тренди. За кілька годин допис зібрав понад 22 тисячі переглядів та більше як 260 коментарів. А все тому, що саме так виглядає "очікування і реальність".

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Якщо дивитись за маску з одного боку, то можна побачити половину обличчя Ельзи з популярних мультфільмів "Крижане серце", але от на людському лиці це виглядатиме не так естетично. Здається, дизайнери не надто продумали таку дрібницю:

Looks good on the package, not so much when worn from r/CrappyDesign

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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