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Коронавірус Карантин

Австралійці вирахували, хто найбільше випиває на карантині

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Хто з австралійців найбільше випиває в самоізоляції - фото 1
Хто з австралійців найбільше випиває в самоізоляції

Карантин через пандемію коронавірусу змусив мешканців різних країн проводити більше часу у домівках, аніж раніше. Тож хтось зайнявся самоосвітою, а хтось частіше почав дегустувати алкоголь. Дослідники ж визначили, хто з австралійців найбільше вживає спиртне в самоізоляції.

Австралійське бюро статистики заявило, що мешканці країни під час карантину стали вживати більше алкоголю. Взагалі за останній місяць рівень споживання спиртного виріс на 14% і ці показники є доволі стабільними. І це не дивно, адже самоізоляція навряд чи покращила емоційний стан людей у цей час.

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До слова, 18% австралійських жінок зізнались, що частіше почали випивати, а от серед чоловіків лише 10,8% розповіли про такі зміни. Найцікавішим є те, що найбільше виріс рівень споживання алкоголю саме серед австралійок у віці від 50 років.

Хто з австралійців найбільше випиває в самоізоляції - фото 408068
Хто з австралійців найбільше випиває в самоізоляції

Відзначимо, під час карантину у США також відчутно виріс онлайн-продаж спиртного. Така ж ситуація у багатьох країнах Європи, в Індії та у ПАР. Що ж до України, то тут продаж міцного алкоголю збільшився всього на 4-5%, а найбільше українці надавали перевагу закордонним винам.

Хто найбільше випиває в самоізоляції - фото 408069
Хто найбільше випиває в самоізоляції

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Джерело: УНН
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