День деніму: ТОП 10 найдивніших джинсів, які ви ніколи не вдягнули б

28 квітня відзначають День деніму чи День джинсів. Здавалось би, що усі моделі приблизно однакові, відрізняються кольором, деталями та шириною. Проте сучасні дизайнери зможуть вас здивувати. Ці джинсові "шедеври" варті вашої уваги.

День деніму відзначають в останню середу квітня, тож у 2021 році День джинсів припадає на 28 квітня. З цієї нагоди підготували для вас фотодобірку скандальних моделей джинсів. Такі навряд вам сподобаються, але здивування викличуть 100%.

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Джинси Чака Норріса

Це Action Jeans, які рекламував Чак Норріс. Така модель була спеціально створена для того, щоб людина, яка їх носить, могла вільно бити інших ногами по обличчю. Коштували вони всього 19,95 $ і продавалися в 1988 році.

Спрей-джинси

Компанія Genetic Denim запустила незвичайну колекцію джинсів. Їх потрібно наносити прямо на ноги за допомогою спрею Krylon. Обійдуться такі "найщільніші у світі джинси" в 185-220 $.

Найдорожчі джинси у світі

Модель Spin Jeans були випущені в кількості всього 8 екземплярів за рекомендованою роздрібною ціною близько 27 000 доларів. У них вкрай оригінальний дизайн, розроблений одним з найуспішніших сучасних художників Деміеном Херстом: джинси повністю покриті яскравими барвистими розводами.

Манжетів на джинсах багато не буває

Що може бути гірше за подвійні манжети на джинсах? Чотири манжети! Нова модель від Y/Project – це повний унісекс. На джинсах по чотири манжети, пришиті над колінами, що додає неабиякої особливості. Їх оцінюють у 525 $.

Голі джинси

У 2017 році в рамках Amazon Fashion Week Tokyo дизайнери представили найбільш голу пару джинсів, яка коли-небудь існувала. Ці "штани" просто набір зі швів та джинсових стрічок. Така модель від Camar – це 168 доларів за джинсовий пояс з кількома нитками.

Прозорі джинси

Дизайнери модного бренду Opening Ceremony випустили джинси, які потрібно носити без білизни. Вони продаються за 600 доларів. Дизайн джинсів особливий – вони мають широкі прозорі вставки з боків, які повністю оголюють стегно і ногу. Їх потрібно носити без спідньої білизни.

Брудні джинси

Це нові дивні джинси від модного бренду Gucci, зі штучними плямами від трави на колінах, коштують 1200 доларів. У новій колекції осінь/зима 2020 Gucci пішли на експеримент і випустили джинси з зеленими плямами на колінах, ніби вимазані в траві та землі.

Подвійні джинси

Ця дивна модель подвійних джинсів від shopbop коштує 695 доларів. Не потрібно обирати між джинсами з високою та низькою посадкою. Тут обидва варіанти одночасно. Ззаду вони виглядають ще дивніше, ніж спереду.

Мокрі джинси

Черговий дизайнерський шедевр – джинси бренду Wet Pants Denim. Ці джинси виглядають так, ніби ви не встигли в туалет. Придбати їх можна за 100 доларів. Компанія-виробник Wet Pants Denim випускає штани моделі "зробив під себе" в досить великих масштабах.

Перевернуті джинси

Бренд CIE Denim випустив колекцію шортів та джинсів, в яку увійшло 5 моделей. Усі вони названі на честь головних героїв серіалу "Дуже дивні дива": El (Одинадцять), Mike, Will, Lucas і Nancy. Ціни такі: шорти – 385 $, джинси – 500 $.

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