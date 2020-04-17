Очевидець зняв на відео, як літак сів на пожвавлену трасу

У Канаді недалеко від міста Квебек-Сіті одномоторний літак Piper PA-28 Cherokee здійснив вимушену посадку на одній з автомобільних трас. Інцидент встигли зафіксувати на відео.

Як відомо, у літака виникли проблеми, коли він перебував за декілька кілометри від місцевого аеропорту. І пілот прийняв рішення посадити повітряне судно на найближчу трасу. Оскільки на шосе майже не було автомобілів, йому вдалося зробити це без пригод.

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В результаті інциденту ніхто не постраждав, але автотраса була закрита близько години в одному напрямку. За цей час пожежники і евакуатор прибрали літак з дороги.

Emergency landing of a small plane this morning around 10:00 AM, on "Highway 40" just outside of #Montreal, #Quebec, #Canada. pic.twitter.com/WCkk5L5aZ0 — Lauthfee Javier C. Alastair (@Lauthfee) April 16, 2020

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