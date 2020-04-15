Чоловік випадково катапультувався з літака під час польоту

Чоловік, який керує компанією оборонної промисловості, вирішив відзначити свій вихід на пенсію польотом на винищувачі Dassault Rafale. Але щось пішло не так і французький пенсіонер випадково катапультувався з літака.

Новоспечений пенсіонер з Франції вирішив відзначити початок "нового життя" польотом на винищувачі. Але у польоті 64-річний чоловік випадково схопився за важіль на його кріслі, який відповідав за катапультування. Механізм спрацювала.

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На щастя, в небі парашут розкрився, і француз приземлився на поле недалеко від Німеччини. Чоловіка доставили в лікарню і оглянули. Він відбувся переляком і незначними травмами. Судячи з усього, свій вихід на пенсію він запам'ятає на все життя.

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