Очевидці зняли на відео, як туристи втікали від ведмедя

В американському національному парку Глейшер, штат Монтана, група туристів зустріла ведмедя. Мандрівникам вдалося втекла від хижака, проте їхня поведінка розсмішила автора ролика.

Група туристів поблизу озера Хідден помітила ведмедя гризлі на стежці. Потім вони побачили іншу групу туристів на тій же стежці і почали знімати те, що відбувається на відео.

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"Ми зверху почали кричати, що там ведмідь йде по тій же стежці", – розповів автор відео. У цей момент ведмідь побіг. На тлі записі чути крики обох груп і сміх.

На щастя, ведмідь вирішив не переслідувати туристів.

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