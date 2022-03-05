"Наркоман – ваш Путін": бійці тероборони різко звернулися до усіх росіян

У мережі з кожним днем з'являється все більше звернень від українських зірок, спортсменів, мирного населення та бійців. Усі вони намагаються донести до населення Росії, що його влада веде кровопролитну війну в Україні, а не "рятує" її, як це показують по телебаченню.

На телеграм-каналі "Реальна війна" з'явилося відео з бійцями територіальної оборони. Хлопці звертаються до усіх росіян і закликають виходити на площі проти злочинних наказів їхньої влади.

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"Є така фраза: бездія – гірша за смерть. Ваш Путін каже, що він звільняє Україну від неонацистів, бандерівців, якусь маячню несе. Так ось я хочу сказати, що моє прізвище Мамедов, за національністю – азербайджанець. І на сьогодні я – депутат однієї з найкрасивіших громад України", – каже один з бійців.

Він запитав, де росіяни бачать в Україні неонацистів і наркоманів, якими з телевізора лякають геть усіх?

Наркоман, до слова, – ваш Путін. Чому? Тому що всім відомо, що влада – найбільший наркотик. Це він, мабуть, підвищує дозу, – підкреслив він.

Хлопці також підкреслили, що готові захищати свою землю, своїх людей, і що вони нікого не бояться. Росіян же вони закликали виходити на вулиці, кричати, зупиняти цей хаос і цю війну.

"Нашій країні потрібний мир. Ви прийшли до нас, а не ми до вас. Так само і вашій країні потрібний мир. Якщо ж ви вважаєте українську культуру частиною своєї культури, то ви нищите не лише нашу, а й свою. Але вас нам не знищити. У нас кожен боронитиметься: від малого і до великого!", – каже один з бійців.

Наші хлопці наголошують, що Росія – величезна країна. Тож нехай росіяни розбудовуються та розвиваються, а не "звільняють" сусідні країни.

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