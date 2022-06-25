Новини цікавлять менше: які сайти тепер активніше відвідують українці

Війна Росії проти України внесла низку коректив у життя українців. Зокрема, змінились їхні інтереси у плані того, які портали та вебресурси зараз відвідувати. Зауважимо, що новини уже не настільки сильно цікавлять наших земляків.

Про це свідчать дані проєкту Kantar CMeter. Його аналітики вивчили активність українців у травні. Результати продемонстрували, що наші земляки вже менше часу проводять на новинних ресурсах, а також у соціальних мережах.

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Тепер же до рейтингу ресурсів, які регулярно відвідують українці, почали повертатись онлайн-крамниці, освітні портали. Також їх цікавить платформа з пошуку роботи Work.uа.

Після аномального стрибка у березні, коли українці не розуміли, що станеться в подальші декілька годин, нині інтерес до новин скоротився. Дещо стабілізувалося користування Telegram, який також сприймається населенням як джерело отримання новин, – кажуть аналітики.

Водночас громадяни нашої країни намагаються повернутись до звичної для себе інтернет-активності. Мовиться про онлайн-шопінг, перегляд прогнозів погоди. Не менш цікавить дистанційне навчання, а також пошук робочих місць.

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