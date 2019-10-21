Ображений Джаред Лето намагався зірвати зйомки Джокера

Актор і музикант Джаред Лето, який в бойовику Загін самогубців зіграв суперлиходія Джокера образився на Warner Bros. У чому ж справа?

А річ у тому, що коли стрічка Джокер була на стадії зародження, Warner Bros пообіцяв Лето, що зніме окремий фільм про Джокера, в якому він зіграє головну роль. Але в підсумку, лиходія з посмішкою на екрані втілив Хоакін Фенікс.

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Як пише The Hollywood Reporter, з самого початку Warner Bros не надто активно висвітлював вихід стрічки режисера Тода Філіпса, оскільки їх бентежила занадто похмура атмосфера у фільмі. Крім того, всі сподівалися, що Тод взагалі передумає знімати стрічку. Але в підсумку бюджет все ж Філіпсу дали.

Кадр з фільму Джокер

У свою чергу обурений Лето почав скаржитися своїм агентам, які також співпрацюють з Філіпсом, і просив свого музичного менеджера Ірвінга Азофа зателефонувати керівнику Warner Bros. Ідея була в тому, щоб умовити його не знімати фільм Філіпса.

Кадр з фільму Джокер

Тим часом представник Лето спростовує той факт, що артист звертався з таким проханням, а Азоф від будь-яких коментарів відмовився. Відтоді Джаред і його менеджер більше не співпрацюють.

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