"Обрав не той шлях": Alina Pash розповіла, звідки взялися підроблені довідки

Скандал навколо переможниці Нацвідбору на Євробачення 2022 Alina Pash набирає все нових і нових обертів. Співачка нарешті особисто прокоментувала ситуацію та пояснила походження довідок, які виявилися підробленими.

На своїй сторінці в інстаграмі Alina Pash розповіла, звідки взялися підроблені довідки. Деталі читайте далі на Радіо MAXIMUM!

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Почала вона з того, що всередині команди вдалося з'ясувати обставини, які дали підстави для заяви речника ДПСУ про нелегітимну довідку.

Виявилося, що поки ми чекали офіційну відповідь на мій запит від Прикордонної служби, член моєї команди намагався знайти цю інформацію якомога швидше й обрав не той шлях, який би погодила я чи будь-хто інший з нас, – наголосила співачка.

Зірка додала, що їй показали довідку. Яка, на перший погляд, була офіційною. Ба більше, вона містила справжні дати в'їзду до тимчасово окупованого Криму, правильно вказаний КПВВ "Чаплинка", через який вона перетинала адміністративний кордон. Тож ніхто у команді і не мав підстав думати, що довідка не справжня.

"Яким саме чином, як та звідки член нашої команди міг отримати документ, який був наданий Суспільному, наразі невідомо. Якщо довідка підроблена чи несправжня, свої висновки мають зробити правоохоронні органи та суд. Зі свого боку ми готові допомагати у встановлені істини", – підкреслила вона.

Також Alina Pash перепросила від імені свого проєкту перед українцями, Суспільним мовником, а також кожним, хто спостерігав усе це. Їй дуже шкода усвідомлювати, що "свої ж пхають такі важкі та неприємні палки в колеса".

"Я Громадянка України, я дотримуюся законів, підтримую традиції, несу Україну у світ! Для мене гідність та честь значно важливіша, ніж перемоги у будь-яких конкурсах", – сказала вона.

Зауважимо, що у документі, який Alina Pash надали прикордонники, йдеться про те, що дані зберігаються протягом 5 років. Тож установа ані підтвердити, ані спростувати її незаконний перетин кордону з окупованим Кримом наразі не може...

Вона також додала, що розриває стосунки зі своїм директором, а самою справою уже займаються юристи. Також Alina Pash зазначила, що отримала відповідь на власний запит до ДПСУ 17 лютого, об 11:00. Довідку вона вже передала Суспільному мовнику.

Нагадаємо, що післязавтра, 18 лютого, Суспільний мовник вирішуватиме, чи поїде Alina Pash до Турина, щоб представити Україну на Євробаченні 2022.

Радіо MAXIMUM продовжує активно слідкувати за перебігом подій. Тримаємо руку на пульсі та розповідатимемо вам актуальні новини, пов'язані зі скандальним Нацвідбором на Євробачення 2022.

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