Обрано ТОП-10 найкращих акторів 2018 року

Карен Гіллан відома за роллю Небули у фільмі "Месники: Війна нескінченності" / etcanada

Найбільший в світі кінопортал IMDb опублікував рейтинг ТОП-10 акторів і актрис телебачення і кіно 2018 року.

Лідирує в рейтингу шотландська актриса Карен Гіллан.

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Карен Гіллан

Вона відома за роллю Небули у фільмі "Месники: Війна нескінченності". Вона також випустила свій повнометражний режисерський дебют, стрічку "Вечірка тільки починається", в якій стала і виконавицею головної ролі і сценаристом.

Другу позицію в списку зайняла американська актриса Брайс Даллас Ховард, яка зіграла в "Світі Юрського періоду-2". А замкнула трійку лідерів шведка Алісія Вікандер, яка зіграла в картині "Tomb Raider: Лара Крофт".

Брайс Даллас Ховард

Алісія Вікандер

Повний перелік акторів, включених в рейтинг:

Карен Гіллан

Брайс Даллас Ховард

Алісія Вікандер

Том Харді

Ребекка Фергюсон

Лілі Джеймс

Джессіка Барден

Ханна Джон-Кеймен

Джош Бролін

Тесса Томпсон

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