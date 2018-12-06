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Обрано ТОП-10 найкращих акторів 2018 року

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Карен Гіллан відома за роллю Небули у фільмі "Месники: Війна нескінченності" - фото 1
Карен Гіллан відома за роллю Небули у фільмі "Месники: Війна нескінченності" / etcanada

Найбільший в світі кінопортал IMDb опублікував рейтинг ТОП-10 акторів і актрис телебачення і кіно 2018 року.

Лідирує в рейтингу шотландська актриса Карен Гіллан.

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Карен Гіллан - фото 293630
Карен Гіллан

Вона відома за роллю Небули у фільмі "Месники: Війна нескінченності". Вона також випустила свій повнометражний режисерський дебют, стрічку "Вечірка тільки починається", в якій стала і виконавицею головної ролі і сценаристом.

Другу позицію в списку зайняла американська актриса Брайс Даллас Ховард, яка зіграла в "Світі Юрського періоду-2". А замкнула трійку лідерів шведка Алісія Вікандер, яка зіграла в картині "Tomb Raider: Лара Крофт".

Брайс Даллас Ховард - фото 293632
Брайс Даллас Ховард
Алісія Вікандер - фото 293634
Алісія Вікандер

Повний перелік акторів, включених в рейтинг:

  • Карен Гіллан
  • Брайс Даллас Ховард
  • Алісія Вікандер
  • Том Харді
  • Ребекка Фергюсон
  • Лілі Джеймс
  • Джессіка Барден
  • Ханна Джон-Кеймен
  • Джош Бролін
  • Тесса Томпсон

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Джерело: etcanada
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