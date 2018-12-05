Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Х-фактор

Названі найстильніші чоловіки 2018 року

  • 9
Childish Gambino – "людина ренесансу нової хвилі" - фото 1
Childish Gambino – "людина ренесансу нової хвилі" / tumblr.com

Видання для чоловіків GQ назвало 50 найбільш стильних чоловіків 2018 року.

Титул "Вest-dressed men of 2018" в цьому році отримав відомий американський актор і музичний виконавець Дональд Гловер, також відомий під своїм сценічним ім'ям Childish Gambino.

І ще: Rihanna показала апетитні форми у власній рекламі (18+)

На думку видання, саме він "людина ренесансу нової хвилі", яка вдало поєднує в своєму гардеробі стиль 1970-х і сучасність.

Childish Gambino - фото 293520
Childish Gambino

Друге місце зайняв американський актор Джефф Голдблюм, відомий за своїми ролями у "Парк Юрського періоду", "День незалежності", "Тор" і багато інших.

Джефф Голдблюм - фото 293521
Джефф Голдблюм

Трійку лідерів закріпив юний актор Тімоті Шаламе, відомий ролями у фільмах "Інтерстеллар", "Назви мене своїм ім'ям" і серіалі "Батьківщина".

Тімоті Шаламе - фото 293522
Тімоті Шаламе

У топ-десятку також увійшли такі зірки, як Річард Медден з серіалу "Гра престолів", репер Тревіс Скотт – коханий Кайлі Дженнер, принц Чарльз – спадкоємець британського трону, футболіст Девід Бекхем, співак Джон Ледженд, співак Гаррі Стайлс і репер Skepta.

Читайте також: ТОП-100 найкращих пісень 2018 року: слухати онлайн

Джерело: thesource
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 1431
Де зустріти Новий рік 2019 за кордоном: ідеальні країни для святкування
  • 03 грудня, 17:16
  • 944
Колір Нового 2019 року, який буде модний в рік Свині
  • 03 грудня, 14:30
  • 2308
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз