Названі найстильніші чоловіки 2018 року

Видання для чоловіків GQ назвало 50 найбільш стильних чоловіків 2018 року.

Титул "Вest-dressed men of 2018" в цьому році отримав відомий американський актор і музичний виконавець Дональд Гловер, також відомий під своїм сценічним ім'ям Childish Gambino.

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На думку видання, саме він "людина ренесансу нової хвилі", яка вдало поєднує в своєму гардеробі стиль 1970-х і сучасність.

Childish Gambino

Друге місце зайняв американський актор Джефф Голдблюм, відомий за своїми ролями у "Парк Юрського періоду", "День незалежності", "Тор" і багато інших.

Джефф Голдблюм

Трійку лідерів закріпив юний актор Тімоті Шаламе, відомий ролями у фільмах "Інтерстеллар", "Назви мене своїм ім'ям" і серіалі "Батьківщина".

Тімоті Шаламе

У топ-десятку також увійшли такі зірки, як Річард Медден з серіалу "Гра престолів", репер Тревіс Скотт – коханий Кайлі Дженнер, принц Чарльз – спадкоємець британського трону, футболіст Девід Бекхем, співак Джон Ледженд, співак Гаррі Стайлс і репер Skepta.

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