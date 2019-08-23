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Обрані найкращі кадри птахів у 2019 році

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Найкращі фото птахів 2019 - фото 1
Найкращі фото птахів 2019 / photocrowd

Журі конкурсу Bird Photographer of the Year 2019 вибрало найкращі знімки року. Цьогоріч відбирати лідерів довелося з 13,5 тисячі робіт від фотографів з 63 країн. Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Володарем головного призу в цьому році стала британка Керон Стіл, яка надіслала знімок кучерявого пелікана з озера Керкіні в Греції. Його визнали переможцем в категорії Найкращий портрет.

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Переможець отримав приз у 5 тисяч фунтів стерлінгів.

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Автор роботи розповіла, що під час зйомок стала свідком незвичайного видовища. Улюблене місце пеліканів – озеро Керкіні – замерзло. Птахи не звикли до подібного і не знали, як поводитися на слизькому льоду. У підсумку вони "повеселили" фотографа курйозними витівками.

Також журі відібрало інші найкращі роботи конкурсу:

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Обрані найкращі кадри птахів у 2019 році - фото 349645

Обрані найкращі кадри птахів у 2019 році - фото 349647

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Джерело: photocrowd
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