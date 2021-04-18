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Облягаючі шорти іспанського тенісиста викликали справжній фурор у мережі: фото

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Тенісист Рафаель Надаль - фото 1
Тенісист Рафаель Надаль / twitter

Тенісист Рафаель Надаль на турнірі в Монте-Карло привернув увагу публіки не ефектною грою, а яскравим спортивним одягом. Образ 34-річного спортсмена розбурхав мережу.

На матчі проти болгарського спортсмена Григора Димитрова Надаль з'явився у фіолетовій футболці і рожевих обтягуючих шортах від Nike. Саме вони неабияк вразили шанувальників. Фото були опубліковані у Facebook.

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"Цікаво дивитися, як Надаль в лавандовій футболці і рожевих шортах громить Димитрова в Монте-Карло", "Де мені купити ці шорти? Питаю для себе", "Nike потрібно дати за ці шорти Нобелівську премію. Мій чоловік просто на висоті!", – пишуть коментатори у Twitter.

Як виявилося, спортсмен брав участь у розробці цих шортів.

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