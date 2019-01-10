Обличчям Pantene вперше стала дитина

Обличчям бренду Pantene вперше за всю його історію стала маленька дівчинка.

Тепер їхні продукти по догляду за волоссям представляє малеча, котрій усього 1 рік – це зірка Instagram, відома як Baby Chanco.

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Японська дівчинка прославилася в інтернеті завдяки своєму густому та дуже красивому волоссю. Рекламну кампанію з Baby Chanco створили спеціально для японського ринку.

Baby Chanco стала популярною з першої insta-фотографії: на дитину підписалися відразу 100 тисяч осіб. Тепер у юної моделі понад 300 тисяч підписників. Півроку тому про неї написав журнал People, згадавши, що дитина заслуговує контракту з Pantene. Менеджмент бренду не упустив цю можливість: нова рекламна кампанія марки включає фото і відео за участю Baby Chanco, і виглядає все це дуже мило.

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