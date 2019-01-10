Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Обличчям Pantene вперше стала дитина

  • 23
Крихітка – обличчя Pantene - фото 1
Крихітка – обличчя Pantene

Обличчям бренду Pantene вперше за всю його історію стала маленька дівчинка.

Тепер їхні продукти по догляду за волоссям представляє малеча, котрій усього 1 рік – це зірка Instagram, відома як Baby Chanco.

І ще: Як виглядає Емілі Ратажковскі вранці: фотофакт

Японська дівчинка прославилася в інтернеті завдяки своєму густому та дуже красивому волоссю. Рекламну кампанію з Baby Chanco створили спеціально для японського ринку.

Baby Chanco стала популярною з першої insta-фотографії: на дитину підписалися відразу 100 тисяч осіб. Тепер у юної моделі понад 300 тисяч підписників. Півроку тому про неї написав журнал People, згадавши, що дитина заслуговує контракту з Pantene. Менеджмент бренду не упустив цю можливість: нова рекламна кампанія марки включає фото і відео за участю Baby Chanco, і виглядає все це дуже мило.

Читайте також: Оля Полякова вразила шанувальників підлітковим знімком

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 1937
Привітання з Днем ангела Степана: побажання і картинки на іменини
  • Вчора, 07:15
  • 4945
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1002328
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз