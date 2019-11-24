Обкладинку Vogue вперше прикрасила представниця третьої статі

Відомий журнал Vogue зробив головною героїнею нового номера представницю "третьої статі", а саме муксі. Хто ця таємнича особа і як виглядає свіжий глянець – дізнавайтесь далі.

Мексиканський Vogue вперше за 120 років свого існування зважився на серйозний крок і поставив на обкладинку муксі. Це індійська трансгендерна жінка Естелла Васкес, якій 37 років. На фото вона у яскравому традиційному вбранні тримає рожеве віяло. До того ж, компанію Естеллі склали ще 10 представниць муксі.

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Відзначимо, що муксі не вважають себе ні чоловіками, ні жінки, тому називають себе "третьою статтю", але це не заважає їм, здебільшого, виконувати роботу дівчат. Також їх не надто коректно називати трансгендерами, оскільки вони не змінюють свою стать, а належать до відокремної групи. Муксі не так жорстко та суворо сприймають у світі, як гомосексуалів та транссексуалів, однак рішення Vogue - це все одно серйозний крок вперед

"Я думаю, це великий крок. Дискримінація ще існує, але вона вже не така сильна, як раніше", – підтверджує це Естелла, розповідаючи про дискримінацію муксі у Мексиці.

#MUXE’ Naa: Érase una vez una tierra llena de magia, filigranas en oro e iguanas, en la que la cálida brisa aún susurra LEYENDAS al oído de los transeúntes. Desde tiempos INMEMORIALES, comienza la historia del tercer género y llega a la PORTADA de @voguemexico, Diciembre 2019. pic.twitter.com/OLghjXe5YJ — Vogue Mex y Latam (@VogueMexico) November 18, 2019

En un mundo en el que las etiquetas parecen imprescindibles, los #muxes aparecen como una figura que se rehúsa a ser encasillada. El tercer género tiene un importante rol dentro de la historia #zapoteca. https://t.co/B1rBMaZbqp pic.twitter.com/FxcShuZHIa — Vogue Mex y Latam (@VogueMexico) November 18, 2019

Así, los muxes oaxaqueños se convierten en la prueba viviente de que la magia ancestral aún camina sobre esta tierras. Con las espectaculares fotografías de #TimWalker llegan a las páginas de @VogueMexico en nuestra edición Diciembre 2019. https://t.co/B1rBMaZbqp pic.twitter.com/T4xxBwvELo — Vogue Mex y Latam (@VogueMexico) November 18, 2019

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