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Обкладинку Vogue вперше прикрасила представниця третьої статі

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Представниця третьої статі стала зіркою Vogue - фото 1
Представниця третьої статі стала зіркою Vogue / @voguemexico

Відомий журнал Vogue зробив головною героїнею нового номера представницю "третьої статі", а саме муксі. Хто ця таємнича особа і як виглядає свіжий глянець – дізнавайтесь далі.

Мексиканський Vogue вперше за 120 років свого існування зважився на серйозний крок і поставив на обкладинку муксі. Це індійська трансгендерна жінка Естелла Васкес, якій 37 років. На фото вона у яскравому традиційному вбранні тримає рожеве віяло. До того ж, компанію Естеллі склали ще 10 представниць муксі.

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Відзначимо, що муксі не вважають себе ні чоловіками, ні жінки, тому називають себе "третьою статтю", але це не заважає їм, здебільшого, виконувати роботу дівчат. Також їх не надто коректно називати трансгендерами, оскільки вони не змінюють свою стать, а належать до відокремної групи. Муксі не так жорстко та суворо сприймають у світі, як гомосексуалів та транссексуалів, однак рішення Vogue - це все одно серйозний крок вперед

"Я думаю, це великий крок. Дискримінація ще існує, але вона вже не така сильна, як раніше", – підтверджує це Естелла, розповідаючи про дискримінацію муксі у Мексиці.

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Джерело: iod.media
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