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Обирав не я: Михайло Заливако вперше прокоментував фінал шоу Холостяк
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Бізнесмен з Харкова Михайло Заливако прокоментував перемогу ексдружини Андрія Богдана у фіналі Холостяка.
Серед трьох фіналісток, Михайло вибрав Анну Богдан, турагентку і колишню дружину ексглави Офісу Президента Андрія Богдана. Після виходу останнього епізоду в мережі багато глядачів обурилися її перемогою.
І ще: Анна Богдан – переможниця Холостяк 11: біографія і найкращі фото
У своєму інстаграмі Заливако опублікував сторіс, в яких пояснив свій вибір: "Вибира, фактично, не я. Не голова, а моє серце. І ось як ви думаєте: чи варто вибирати ту, яку радять, чи все-таки ту, яку полюбив?".
Після виходу фіналу шоу, 29-річна Богдан виклала перші загальні фото з Мішею у свій профіль інстаграму і розповіла, що в любові немає тих, хто виграв і хто програв.
Це цікаво: Фіналістка Холостяка-11 Юля Бельченко емоційно прокоментувала фінал шоу
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