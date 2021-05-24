Обирав не я: Михайло Заливако вперше прокоментував фінал шоу Холостяк

Бізнесмен з Харкова Михайло Заливако прокоментував перемогу ексдружини Андрія Богдана у фіналі Холостяка.

Серед трьох фіналісток, Михайло вибрав Анну Богдан, турагентку і колишню дружину ексглави Офісу Президента Андрія Богдана. Після виходу останнього епізоду в мережі багато глядачів обурилися її перемогою.

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У своєму інстаграмі Заливако опублікував сторіс, в яких пояснив свій вибір: "Вибира, фактично, не я. Не голова, а моє серце. І ось як ви думаєте: чи варто вибирати ту, яку радять, чи все-таки ту, яку полюбив?".

Після виходу фіналу шоу, 29-річна Богдан виклала перші загальні фото з Мішею у свій профіль інстаграму і розповіла, що в любові немає тих, хто виграв і хто програв.

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