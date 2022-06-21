Королівська сім'я показала рідкісні фото принца Вільяма до дня його народження

Сьогодні, 21 червня, принц Вільям святкує свій день народження. З нагоди свята у мережі показали рідкісні фото королівського спадкоємця.

Так, принцу Вільяму виповнилося 40 років. Герцог Кембриджський – другий у черзі на британський престол. Тим часом на офіційній сторінці королівської родини в Instagram з'явилися цікаві фото ювіляра з різних періодів його життя.

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Принц Вільям Артур Філіп Луї -– старший син принца Уельського та Діани, принцеси Уельської. Він народився о 9:03 вечора 21 червня 1982 року в лікарні Святої Марії, Паддінгтон, Лондон. Бюлетень, розміщений на воротах Букінгемського палацу, оголосив, що він важив 7 фунтів 1 1/2 унції (близько 3,2 кілограма), – йдеться у вітальній листівці.

Додамо, що ні фото з покійною матір'ю принцесою Діаною, ні з дружиною Кейт Міддлтон, ні з татом принцом Чарльзом, ні навіть із дітьми спільних знімків не було опубліковано – лише з бабусею, королевою Єлизаветою.

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