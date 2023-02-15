Джамала продала своє фортепіано, кошти – на ЗСУ

Співачка долучилася до важливого аукціону, на якому збирали гроші для наших захисників. Вона виставила у вигляді лота свій інструмент, чим допомогла зібрати чималу суму. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Фортепіано Джамали продали на аукціоні, щоб забезпечити бригаду ЗСУ з Криму, написав фонд "Повертайся живим" на своїй сторінці у Twitter.

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Інструмент співачки пішов з молотка за 400 000 гривень.

Мета проєкту – зібрати 10 000 000 грн для передових авіаційних навідників 10-ї морської авіаційної бригади ім. Ігоря Бездая.

Отримані кошти витратять на оснащення українських захисників спеціалізованим транспортом, засобами зв'язку, дронами, Старлінком, а також комплектами авіаційної гарнітури та перехідників до них.

Все це обладнання допоможе воїнам бригади ефективно працювати на передовій, надаючи наземним військам підтримку з повітря.

Фортепіано Джамали продали на аукціоні, щоб забезпечити бригаду ЗСУ з Криму



Інструмент співачки пішов з молотка за 400 000 гривень!



Так Джамала долучилася до спільного проєкту Фонду, @ppu_gov_ua і @ukrpravda_news. pic.twitter.com/xZVo3vARo9 — Повернись живим (@BackAndAlive) February 13, 2023

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