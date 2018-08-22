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Як чоловікам виглядати доглянуто, стильно і дорого: дієві правила
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Як одягатися стильно та дорого чоловікам у 2018 році – читай у щотижневій рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Ми підготували практичні та стильні поради для тих, хто хотів би дізнаватися щось нове зі світу моди.
Красиво і доречно виглядати в будь-якій ситуації потрібно вміти не тільки жінкам, а й чоловікам. Сучасні чоловіки набагато спокійніше, ніж жінки, ставляться до моди. Однак, при цьому вони далеко не байдужі до одягу і свого зовнішнього вигляду.
Більше порад: Total black: як стильно носити чорний одяг
Будь-якому чоловікові хочеться виглядати привабливо і статусно, але як це зробити, особливо якщо триденна щетина не перетворює тебе в мачо, а костюмчик не сидить ідеально?
Коли у чоловіка присутнє відчуття стилю і хороший смак – він автоматично виглядає більш дорого.
ТОП-5 правил, дотримуючись яких
ти завжди будеш виглядати привабливо і дорого
Правило #1. Купуй лише такі речі, які підходять тобі ідеально
Це стосується не тільки розміру речей. Само собою зрозуміло, що одяг повинен добре сидіти. В першу чергу, це стосується правильного, відповідного фігурі крою. Є моменти, які просто необхідно враховувати, наприклад тип фігури. Адже не завжди певні моделі штанів, сорочок і блейзерів, які сидять добре на одному чоловікові, будуть виглядати також ідеально і на тобі. Обов'язково враховуй свою статуру і зріст. Дуже важливо також підбирати кольори, які будуть підкреслювати колір очей і освіжати тебе в цілому.
Правило #2. Носи річ, тільки якщо вона в стані "як нова"
Привчи себе спостерігати за життям свого гардероба і вчасно "списувати речі на пенсію". На светрі з'явилися комочки, на піджаку – потертості, а біла сорочка пожовкла? Викидай і не шкодуй. Що ж стосується сучасної моди на потерті, рвані і витягнуті речі – оригінально, але рідко виглядає дорого.
Правило #3. Уникай зайвих деталей і логотипів
Будь-який недоречний декор змушує річ виглядати дещо театрально і здешевлює одяг. Тому якщо хочеш, щоб одяг виглядав дорого, то ніяких золотих деталей, вишивки і великих логотипів бути не повинно.
Правило #4. Взуття має бути дорогим і ідеально чистим
Стильна пара взуття – відмітний знак успішного чоловіка. Дороге взуття не обов'язково повинне коштувати шалених грошей, але виглядати воно повинно на мільйон! Тому, тут висока якість – обов'язковий фактор! В запасі повинно бути мінімум дві або три пари гарного взуття, особливо на осінньо-зимовий сезон, адже ти повинен встигати просушити, провітрити і почистити його.
Правило #5. Не забувай про доречність
Пам'ятай, що у справді багатої людини далеко не один костюм, а ціла гардеробна кімната. Постарайся мати речі, які були б у нагоді в різних ситуаціях. Навіть дорогий костюм може дещо втратити свій лиск на пікніку, а ось, проста, але стильна футболка і джинси, які добре сидять, будуть виглядати дуже доречно! Це одне з важливих правил чоловічого стилю!
Важливо! Вигідно і потрібно інвестувати у верхній одяг. По-перше, холодний період займає більшу частину року, ніж теплий, коли верхній одяг не стає у нагоді. По-друге, тому що дешевий верхній одяг видає себе відразу і за рахунок зовнішнього вигляду, і за рахунок відсутності морозостійких властивостей. І по-третє, верхній одяг – це як хороша машина, коли краще один раз вкластися і забути про ремонт/заміну на кілька зим.
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