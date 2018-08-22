Як чоловікам виглядати доглянуто, стильно і дорого: дієві правила

Як одягатися стильно та дорого чоловікам у 2018 році – читай у щотижневій рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Ми підготували практичні та стильні поради для тих, хто хотів би дізнаватися щось нове зі світу моди.

Красиво і доречно виглядати в будь-якій ситуації потрібно вміти не тільки жінкам, а й чоловікам. Сучасні чоловіки набагато спокійніше, ніж жінки, ставляться до моди. Однак, при цьому вони далеко не байдужі до одягу і свого зовнішнього вигляду.

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Будь-якому чоловікові хочеться виглядати привабливо і статусно, але як це зробити, особливо якщо триденна щетина не перетворює тебе в мачо, а костюмчик не сидить ідеально?

Коли у чоловіка присутнє відчуття стилю і хороший смак – він автоматично виглядає більш дорого.

A post shared by Men's Street Fashion & Style (@streetsfashions) on Jul 23, 2018 at 3:00pm PDT

ТОП-5 правил, дотримуючись яких

ти завжди будеш виглядати привабливо і дорого

Правило #1. Купуй лише такі речі, які підходять тобі ідеально

Це стосується не тільки розміру речей. Само собою зрозуміло, що одяг повинен добре сидіти. В першу чергу, це стосується правильного, відповідного фігурі крою. Є моменти, які просто необхідно враховувати, наприклад тип фігури. Адже не завжди певні моделі штанів, сорочок і блейзерів, які сидять добре на одному чоловікові, будуть виглядати також ідеально і на тобі. Обов'язково враховуй свою статуру і зріст. Дуже важливо також підбирати кольори, які будуть підкреслювати колір очей і освіжати тебе в цілому.

A post shared by MEN'S FASHION & STYLE (@mensfashions) on Aug 21, 2018 at 2:00am PDT

Правило #2. Носи річ, тільки якщо вона в стані "як нова"

Привчи себе спостерігати за життям свого гардероба і вчасно "списувати речі на пенсію". На светрі з'явилися комочки, на піджаку – потертості, а біла сорочка пожовкла? Викидай і не шкодуй. Що ж стосується сучасної моди на потерті, рвані і витягнуті речі – оригінально, але рідко виглядає дорого.

A post shared by MEN'S FASHION & STYLE (@mensfashions) on Aug 20, 2018 at 8:00am PDT

Правило #3. Уникай зайвих деталей і логотипів

Будь-який недоречний декор змушує річ виглядати дещо театрально і здешевлює одяг. Тому якщо хочеш, щоб одяг виглядав дорого, то ніяких золотих деталей, вишивки і великих логотипів бути не повинно.

A post shared by MEN'S FASHION & STYLE (@mensfashions) on Aug 6, 2018 at 8:00am PDT

Правило #4. Взуття має бути дорогим і ідеально чистим

Стильна пара взуття – відмітний знак успішного чоловіка. Дороге взуття не обов'язково повинне коштувати шалених грошей, але виглядати воно повинно на мільйон! Тому, тут висока якість – обов'язковий фактор! В запасі повинно бути мінімум дві або три пари гарного взуття, особливо на осінньо-зимовий сезон, адже ти повинен встигати просушити, провітрити і почистити його.

A post shared by MEN'S FASHION & STYLE (@mensfashions) on Aug 11, 2018 at 10:00pm PDT

Правило #5. Не забувай про доречність

Пам'ятай, що у справді багатої людини далеко не один костюм, а ціла гардеробна кімната. Постарайся мати речі, які були б у нагоді в різних ситуаціях. Навіть дорогий костюм може дещо втратити свій лиск на пікніку, а ось, проста, але стильна футболка і джинси, які добре сидять, будуть виглядати дуже доречно! Це одне з важливих правил чоловічого стилю!

A post shared by Men's Street Fashion & Style (@streetsfashions) on Jul 17, 2018 at 5:00am PDT

Важливо! Вигідно і потрібно інвестувати у верхній одяг. По-перше, холодний період займає більшу частину року, ніж теплий, коли верхній одяг не стає у нагоді. По-друге, тому що дешевий верхній одяг видає себе відразу і за рахунок зовнішнього вигляду, і за рахунок відсутності морозостійких властивостей. І по-третє, верхній одяг – це як хороша машина, коли краще один раз вкластися і забути про ремонт/заміну на кілька зим.

A post shared by MEN'S FASHION & STYLE (@mensfashions) on Aug 18, 2018 at 6:00am PDT

A post shared by BJÖRKQVIST (@bjorkqvist_helsinki) on Aug 21, 2018 at 10:52am PDT

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