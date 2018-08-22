Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Як чоловікам виглядати доглянуто, стильно і дорого: дієві правила

  • 687
Як чоловікам виглядати доглянуто, стильно і дорого: дієві правила - фото 1

Як одягатися стильно та дорого чоловікам у 2018 році – читай у щотижневій рубриці від Радіо МАКСИМУМ. Ми підготували практичні та стильні поради для тих, хто хотів би дізнаватися щось нове зі світу моди.

Красиво і доречно виглядати в будь-якій ситуації потрібно вміти не тільки жінкам, а й чоловікам. Сучасні чоловіки набагато спокійніше, ніж жінки, ставляться до моди. Однак, при цьому вони далеко не байдужі до одягу і свого зовнішнього вигляду.

Більше порад: Total black: як стильно носити чорний одяг

Будь-якому чоловікові хочеться виглядати привабливо і статусно, але як це зробити, особливо якщо триденна щетина не перетворює тебе в мачо, а костюмчик не сидить ідеально?

Коли у чоловіка присутнє відчуття стилю і хороший смак – він автоматично виглядає більш дорого.

ТОП-5 правил, дотримуючись яких
ти завжди будеш виглядати привабливо і дорого

Правило #1. Купуй лише такі речі, які підходять тобі ідеально

Це стосується не тільки розміру речей. Само собою зрозуміло, що одяг повинен добре сидіти. В першу чергу, це стосується правильного, відповідного фігурі крою. Є моменти, які просто необхідно враховувати, наприклад тип фігури. Адже не завжди певні моделі штанів, сорочок і блейзерів, які сидять добре на одному чоловікові, будуть виглядати також ідеально і на тобі. Обов'язково враховуй свою статуру і зріст. Дуже важливо також підбирати кольори, які будуть підкреслювати колір очей і освіжати тебе в цілому.

Правило #2. Носи річ, тільки якщо вона в стані "як нова"

Привчи себе спостерігати за життям свого гардероба і вчасно "списувати речі на пенсію". На светрі з'явилися комочки, на піджаку – потертості, а біла сорочка пожовкла? Викидай і не шкодуй. Що ж стосується сучасної моди на потерті, рвані і витягнуті речі – оригінально, але рідко виглядає дорого.

Правило #3. Уникай зайвих деталей і логотипів

Будь-який недоречний декор змушує річ виглядати дещо театрально і здешевлює одяг. Тому якщо хочеш, щоб одяг виглядав дорого, то ніяких золотих деталей, вишивки і великих логотипів бути не повинно.

Правило #4. Взуття має бути дорогим і ідеально чистим

Стильна пара взуття – відмітний знак успішного чоловіка. Дороге взуття не обов'язково повинне коштувати шалених грошей, але виглядати воно повинно на мільйон! Тому, тут висока якість – обов'язковий фактор! В запасі повинно бути мінімум дві або три пари гарного взуття, особливо на осінньо-зимовий сезон, адже ти повинен встигати просушити, провітрити і почистити його.

Правило #5. Не забувай про доречність

Пам'ятай, що у справді багатої людини далеко не один костюм, а ціла гардеробна кімната. Постарайся мати речі, які були б у нагоді в різних ситуаціях. Навіть дорогий костюм може дещо втратити свій лиск на пікніку, а ось, проста, але стильна футболка і джинси, які добре сидять, будуть виглядати дуже доречно! Це одне з важливих правил чоловічого стилю!

Важливо! Вигідно і потрібно інвестувати у верхній одяг. По-перше, холодний період займає більшу частину року, ніж теплий, коли верхній одяг не стає у нагоді. По-друге, тому що дешевий верхній одяг видає себе відразу і за рахунок зовнішнього вигляду, і за рахунок відсутності морозостійких властивостей. І по-третє, верхній одяг – це як хороша машина, коли краще один раз вкластися і забути про ремонт/заміну на кілька зим.

Читайте також: Гід по стилю: модні терміни, які має знати кожен

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 512
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461135
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Гід по стилю