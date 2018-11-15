Обери свій look: найкращі теплі образи тижня для чоловіків

Модно і ефектно – не означає дорого! Стильна рубрика від Радіо МАКСИМУМ переконає вас, що виглядати статусно – це зовсім нескладно і досить бюджетно.

Будь-якому чоловікові хочеться виглядати привабливо і статусно, але як це зробити, особливо якщо триденна неголеність не перетворює тебе в мачо, а костюмчик не сидить ідеально? Коли у чоловіка присутнє відчуття смаку і стилю – він автоматично виглядає більш дорого, важливо тільки знайти свій власний стиль і вміло підкреслювати свою успішність!

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Сучасна мода змінюється дуже швидко, а головні тренди все частіше диктують не відомі будинки світової моди, а популярні модні блогери чи стильні герої street style. Тому Радіо МАКСИМУМ на прикладі найкращих образів саме героїв street style переконає тебе, що виглядати статусно зовсім нескладно і досить бюджетно.

#1

Чоловіча парка – це одна з небагатьох речей, яка буде доречна і на зустрічі з діловими партнерами, і в рамках звичайних офісних будней, і на прогулянці з дитиною, і на пікніку на природі. Ось такий універсальний верхній одяг.

Така куртка підійде всім чоловікам, незалежно від зросту і комплектації. Чоловік в парці виглядає стильно і мужньо. Якщо парка дійсно тепла, вона не дасть тобі замерзнути, навіть якщо під нею була лише сорочка.

Парка

Бренд: ASOS;

Основний склад: 98% поліестер, 2% акрил;

Ціна: 1185 грн.

Светр

Бренд: ASOS;

Основний склад: 100% акрил;

Ціна: 400 грн.

Джинси

Бренд: ASOS;

Основний склад: 98% бавовна, 2% еластан;

Ціна: 460 грн.

Взуття

Бренд: Call It Spring;

Основний склад: 50% поліуритан 50% текстиль;

Ціна: 999 грн.

Ціна образу: 3044 гривень

#2

Чорне пальто – це, перш за все, класика. Його можна комбінувати з будь-якими брюками, піджаком або светром і туфлями. Це нестаріючий офіційний образ.

Але для повсякденного носіння з пальто можна експериментувати більш сміливо, що створить враження статусної людини. В цьому випадку пальто можна поєднувати з джинсами або стрейч-штанами, пуловером або звичайною майкою, кросівками або кедами. Але, звичайно, варто розуміти, що колір речі, яку ти одягаєш під пальто, повинен бути однотонним, без яскравих принтів. Хоч і чорний колір гармонує з усіма відтінками, чорне пальто виглядає особливо вдало на тлі пастельної колірної гами.

Пальто

Бренд: TOM TAILOR;

Основний склад: 61% поліестер, 17% віскоза, 11% шерсть, 4% акрил, 4% поліамід;

Ціна: 2590 грн.

Худі

Бренд: Dissident;

Основний склад: 61% бавовна, 31% поліестер, 8% віскоза;

Ціна: 520 грн.

Джинси

Бренд: YOURTURN;

Основний склад: 100% бавовна;

Ціна: 388 грн.

Взуття

Бренд: Nike;

Основний склад: 100% текстиль;

Ціна: 1480 грн.

Ціна образу: 4978 гривень

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