Обери свій look: практичні образи тижня для чоловіків

Модно і ефектно – не означає дорого! Стильна рубрика від Радіо МАКСИМУМ переконає вас, що виглядати статусно – це зовсім нескладно і досить бюджетно.

Будь-якому чоловікові хочеться виглядати привабливо і статусно, але як це зробити, особливо якщо триденна неголеність не перетворює тебе в мачо, а костюмчик не сидить ідеально? Коли у чоловіка присутнє відчуття смаку і стилю – він автоматично виглядає більш дорого, важливо тільки знайти свій власний стиль і вміло підкреслювати свою успішність!

І ще: Чоловічі куртки 2018: модні тренди верхнього одягу

Сучасна мода змінюється дуже швидко, а головні тренди все частіше диктують не відомі будинки світової моди, а популярні модні блогери чи стильні герої street style. Тому Радіо МАКСИМУМ на прикладі найкращих образів саме героїв street style переконає тебе, що виглядати статусно зовсім нескладно і досить бюджетно.

#1

Що може бути більш практичним, ніж теплий худі у холодну пору року? Худі відмінно вписується у чоловічий гардероб, головне правильно поєднати речі. Більшість чоловіків дещо скептично ставляться до одягу білого кольору. І дарма! Білі речі, особливо біла толсовка, доволі стильно поєднується з джинсами і не тільки. А порвані джинси лише додадуть ефектності твоєму образу. Із взуттям можна поекспериментувати, але найкраще до такого луку підійдуть кросівки чи кеди світлого кольору.

Худі

Бренд: boohooMAN;

Основний склад: 70% поліестер, 30% бавовна;

Ціна: 740 грн.

Джинси

Бренд: boohooMAN;

Основний склад: 70% бавовна, 28% поліестер, 2% еластан;

Ціна: 500 грн.

Кросівки

Бренд: ASOS;

Основний склад: 50% поліуритан, 50% текстиль;

Ціна: 900 грн.

Ціна образу: 2140 гривень.

#2

Спортивний костюм або ж просто спортивний одяг – це ще один практичний варіант для чоловіків, який часто стає у нагоді. Якщо у тебе немає особливих планів у твій вихідний день, а прогулятися хочеться, то спортивний костюм – чудове рішення для прогулянок у парку чи за містом. Тим більше, що зараз безліч крутих моделей спортивного одягу, які впевнено тримають позиції серед модних трендів сучасності.

Вітрівка

Бренд: Reebok;

Основний склад: 80% бавовна, 20% поліестер;

Ціна: 815 грн.

Штани

Бренд: ASOS;

Основний склад: 100% бавовна;

Ціна: 444 грн.

Кросівки

Бренд: ASOS;

Основний склад: 100% поліуритан;

Ціна: 740 грн.

Ціна образу: 1999 гривень.

Читайте також: Обери свій look: ефектні чоловічі образи тижня, які варті уваги