Обери свій look: найкращі осінні образи тижня для чоловіків

Модно і ефектно – не означає дорого! Стильна рубрика від Радіо МАКСИМУМ переконає вас, що виглядати статусно – це зовсім нескладно і досить бюджетно.

Радіо МАКСИМУМ підібрало найкращі луки за тиждень. І ми переконаємо вас, що виглядати статусно зовсім нескладно і досить бюджетно.

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Гайда оглядати детальніше кожен з елементів з представлених луків і обирати можливі недорогі варіанти для вдалої покупки.

#1

Бежеве пальто вважається класикою, яка повинна бути у базовому гардеробі в кожного модника. У цьому сезоні теплі, пастельні відтінки у тренді, тому ви точно не прогадаєте. Найбільш популярною моделлю є пальто середньою довжини на гудзиках.

А водолазка в парі з таким пальто – чудовий варіант для створення образу в стилі елегантної повсякденності. Відмінний образ для побачення, вечері в ресторані або ж просто прогулянки, Що стосується взуття, можна доповнити образ кедами або ж кросівками.

Пальто

Бренд: ASOS;

Основний склад: 100% поліестер;

Ціна: 1445 грн.

Водолазка

Бренд: ASOS;

Основний склад: 91% бавовна, 9% нейлон;

Ціна: 520 грн.

Штани

Бренд: Pull&Bear;

Основний склад: 98% бавовна, 2% еластан;

Ціна: 465 грн.

Взуття

Бренд: ASOS;

Основний склад: 100% поліуретан;

Ціна: 555 грн.

Ціна образу: 2985 гривень.

#2

Куртка з темного деніму – відмінний варіант для чоловіків. Він ідеальний для тих, хто любить балансувати на межі естетики. Також це хороший вибір для зими, коли блакитна куртка виглядає дуже яскраво.

Сучасна мода пропонує не тільки вишукані, але і зручні речі. Питання, з чим носити штани з лампасами, актуальний для тих, хто прагне бути в тренді. Цей лук показує, що чудово такі штани поєднуються з джинсовими куриками та спортивним взуттям. Крутий варіант для буденного образу.

Куртка

Бренд: LDN DNM;

Основний склад: 100% бавовна;

Ціна: 700 грн.

Футболка

Бренд: ASOS;

Основний склад: 95% бавовна, 5% еластан;

Ціна: 167 грн.

Штани

Бренд: ASOS;

Основний склад: 49% поліестер, 27% акрил, 11% шерсть, 7% віскоза, 3% бавовна, 3% нейлон;

Ціна: 575 грн.

Взуття

Бренд: Loyalty&Faith;

Основний склад: 100% поліуретан;

Ціна: 590 грн.

Ціна образу: 2032 гривень.

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