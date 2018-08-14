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Обережно з вогнем: погода в Україні 15 серпня

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Погода в Україні 15 серпня - фото 1
Погода в Україні 15 серпня

По всій Україні утримається спека, однак у кількох областях пройдуть локальні зливи.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у середу, 15 серпня, у більшості областей температура підійметься до +28+33, а на сході, півдні та на Дніпропетровщині до +30+35.

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"До західних областей завтра підійде атмосферний фронт північного циклону Pamela, тому там пройдуть локальні дощі з грозами та послабне спека до +22+27 градусів. На решті території - Північ, Центр, Південь та Схід – антициклон Kevin зумовить ясну суху сонячну погоду. Хіба що ввечері окремі дощі ймовірні на Житомирщині, Вінниччині та Київщині", – зазначила синоптик.

Важливо: сухе повітря та спека можуть призвести до появи пожеж, тому варто бути дуже обачними з вогнем.

"У Києві і сьогодні, і завтра триватиме спека, +30+33 градуси. Без опадів, пізно ввечері 15 серпня є невелика ймовірність дощу з грозою. У столиці послаблення спеки передбачається у четвер", – підсумувала Діденко.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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