Нью-Йорк у темряві: вражаючі кадри масштабного блекаута у мегаполісі

У Нью-Йорку відбулося масштабне відключення електрики, що торкнулося понад 50 тисяч жителів Манхеттена. Проблему з електропостачанням вдалося оперативно вирішити. Але у мережі юзери активно діляться ефектними знімками мегаполіса у суцільній темряві.

Як повідомив увечері 13 липня мер міста Білл де Блазіо, переважно постраждали центральна і верхня частина району. Через те, що сталося йому довелося терміново скасувати захід у рамках передвиборної президентської кампанії в іншому штаті і повернутися.

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"Схоже, що щось пішло не так на етапі передачі електроенергії з однієї частини міста в іншу", – заявив мер мегаполіса. У результаті перебою живлення була порушена робота метрополітену, і автомобільного руху – через те, що відключилися світлофори.

Через кілька годин Білл де Блазіо повідомив, що подача електроенергії була повністю відновлена. Але користувачі мережі навперебій ділилися з підписниками ефектними кадрами Нью-Йорка у незвичайному для містян вигляді. Суцільна темряве окутала величезне місто.

#blackout This is what NYC looked like in on July 13th sunset 1977. The exact time and date as today's blackout. What do you think? pic.twitter.com/3zV27I1xpp — L. A. Scheid (@ascheid2016) 14 липня 2019 р.

Manhattans #blackout from 14th floor of hotel on w 58th.. insane pic.twitter.com/atYubZfIIY — Emily Austin (@emilyisachicken) 14 липня 2019 р.

BREAKING: At least 90,000 customers impacted by today’s massive blackout impacting New York City. Hundreds of thousands of people are in the dark. #blackout pic.twitter.com/nzHkVgRLkB — kendis gibson (@kendisgibson) 14 липня 2019 р.

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