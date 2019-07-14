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Нью-Йорк у темряві: вражаючі кадри масштабного блекаута у мегаполісі

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Масштабне відключення електроенергію у Нью-Йорку - фото 1
Масштабне відключення електроенергію у Нью-Йорку

У Нью-Йорку відбулося масштабне відключення електрики, що торкнулося понад 50 тисяч жителів Манхеттена. Проблему з електропостачанням вдалося оперативно вирішити. Але у мережі юзери активно діляться ефектними знімками мегаполіса у суцільній темряві.

Як повідомив увечері 13 липня мер міста Білл де Блазіо, переважно постраждали центральна і верхня частина району. Через те, що сталося йому довелося терміново скасувати захід у рамках передвиборної президентської кампанії в іншому штаті і повернутися.

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"Схоже, що щось пішло не так на етапі передачі електроенергії з однієї частини міста в іншу", – заявив мер мегаполіса. У результаті перебою живлення була порушена робота метрополітену, і автомобільного руху – через те, що відключилися світлофори.

Через кілька годин Білл де Блазіо повідомив, що подача електроенергії була повністю відновлена. Але користувачі мережі навперебій ділилися з підписниками ефектними кадрами Нью-Йорка у незвичайному для містян вигляді. Суцільна темряве окутала величезне місто.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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