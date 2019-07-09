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Француз показав інфрачервоний Мадрид: вражаючі фото

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Як виглядає інфрачервоний Мадрид - фото 1
Як виглядає інфрачервоний Мадрид / behance.net/yannphilippe

Французький фотограф та мандрівник навідався у Мадрид, показавши столицю Іспанії з незвичайних ракурсів в особливих кольорах. Це варто побачити!

Знайомтесь, Yann Philippe (Ян Філіпп) – талановитий фотограф та педагог з Франції, який обожнює мандри та їздить на різноманітні майстер-класи з ретушування. Нещодавно він кілька днів пробув у Мадриді, намагаючись захопити атмосферу міста.

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До того ж, Ян вирішив додати оригінальності завдяки інфрачервоному фільтру, кардинально змінивши погляд на найбільше місто Іспанії. Готові побачити особливий Мадрид?

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Француз показав інфрачервоний Мадрид: вражаючі фото - фото 339584

Француз показав інфрачервоний Мадрид: вражаючі фото - фото 339585

Француз показав інфрачервоний Мадрид: вражаючі фото - фото 339586

Француз показав інфрачервоний Мадрид: вражаючі фото - фото 339587

Француз показав інфрачервоний Мадрид: вражаючі фото - фото 339588

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Француз показав інфрачервоний Мадрид: вражаючі фото - фото 339593

Джерело фото: behance.net/yannphilippe

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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