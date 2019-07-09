Француз показав інфрачервоний Мадрид: вражаючі фото

Французький фотограф та мандрівник навідався у Мадрид, показавши столицю Іспанії з незвичайних ракурсів в особливих кольорах. Це варто побачити!

Знайомтесь, Yann Philippe (Ян Філіпп) – талановитий фотограф та педагог з Франції, який обожнює мандри та їздить на різноманітні майстер-класи з ретушування. Нещодавно він кілька днів пробув у Мадриді, намагаючись захопити атмосферу міста.

Це цікаво: Азія з висоти пташиного польоту: фото, які вражають

До того ж, Ян вирішив додати оригінальності завдяки інфрачервоному фільтру, кардинально змінивши погляд на найбільше місто Іспанії. Готові побачити особливий Мадрид?

Джерело фото: behance.net/yannphilippe

Читайте також: Фотограф показує авто на німецьких вулицях: захопливі кадри