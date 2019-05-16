Нью-Йорк очима талановитого фотографа

Одне з найбільших міст США Нью-Йорк часто приймає мандрівників з усього світу. А яким це місто бачать місцеві жителі?

Не дарма Велике яблуко потрапило в список найкрасивіших у світі! А цей фотограф показує Нью-Йорк таким, яким він є насправді.

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Джейсон Лі – американський фотограф-самоучка і посол Google Pixel, який живе і працює в NY. Хлопець обожнює ловити найкращі миті з вуличного життя і ділитися ними в мережі. Тому не дивно, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 14 000 людей. У роботах Джейсона можна побачити не тільки цікаву архітектуру міста, але і його реальне життя, яке часто не помічають туристи.

А от деякі речі настільки потворні, що заслуговують на критику в інтернеті... Що і сталося з господарями цього будинку, цими хорошими людьми, які просто хотіли продати свій дім онлайн.

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