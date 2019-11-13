НВО планує зняти спеціальний епізод серіалу ДРУЗІ

Стрімінговий сервіс HBO Max веде переговори з акторами і творцями серіалу "Друзі" про зйомки спеціального епізоду. Операція ще далека від завершення, але в проєкті повинні з'явитися всі шість акторів оригінального шоу.

Так, сервіс HBO Max хоче зняти спеціальний епізод культового серіалу "Друзі", який вперше вийшов на екрани 25 років тому. При цьому наголошується, що угода ще далека від завершення, і переговори можуть ні до чого не привести.

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Стрімінговий сервіс HBO Max, який стартує у 2020 році, буде володіти винятковими правами на трансляцію в США всіх старих сезонів серіалу.

У переговорах про створення спеціального випуску беруть участь Дженніфер Енністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Девід Швіммер, Меттью Перрі та Мет Леблан, а також творці "Друзів" Девід Крейн і Марта Кауффман. Якщо всі вони дійдуть згоди, для початку виробництва потрібно буде узгодити графіки всіх учасників проєкту.

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