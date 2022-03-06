Nvidia припиняє продавати свою продукцію на території РФ

Виробник графічних процесорів Nvidia заявив, що припиняє продаж усіх своїх продуктів до Росії після вторгнення країни до України.

Про це повідомляє Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

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Nvidia – всесвітньо відомий американський виробник відеоадаптерів, графічних процесорів, комунікаційних та медійних пристроїв для ПК та ігрових консолей (Xbox, Sony PlayStation).

Припинення продажів, ймовірно, ускладнить збирання персональних комп'ютерів російськими користувачами з офіційних роздрібних каналів. Але наразі неясно, чи ця зупинка означає, що сторонні компанії в екосистемі ПК, такі як виробники ноутбуків і графічних процесорів, також припинять постачання продукції в Росію.

Nvidia припиняє продавати свою продукцію на території РФ

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