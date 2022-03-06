"Мікрофон справжній, як і президент": Зеленський затролив Путіна через відео з монтажем

Поки глава Кремля надсилає війська в Україну зі свого бункера та знімає звідти відео зі спецефектами, то президент Зеленський намагається припинити війну. Ну і показує, що не ховається, як Путін.

Нещодавнє відео з Путіним під час зустрічі з жінками російських авіакомпаній розлетілось в мережі. І річ не у тому, що він продовжував поводитись так, наче не керує військами, які вдерлись в Україну. Виявилось, що очільник Кремля навряд чи взагалі контактує з людьми так близько, як це показано у ролику. За повідомленням Центру протидії дезінформації при РНБО, запис створено із використанням технології хромакею.

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І якщо для ведучих погоди хромакей є нормою, щоб показати зміни фронтів чи просто ситуацію у кожній області, то Путін використовує зелений фон для ілюзії, що у нього все в порядку і він не ховається.

Як можна побачити, мікрофон несправжній, як і вся "масовка" на відео. Сам Путін, на переконання багатьох, перебуває зараз у своєму бункері на горі Ямантау. Нехай вас не дивує сумнівна якість монтажу, все ж таки в Росії припинили підтримку усі компанії-постачальники сучасних графічних редакторів, – зазначають у повідомленні.

Але це ще не все, адже у новому зверненні Володимир Зеленський вирішив вкотре показати, наскільки різні український та російський народи. Для цього глава нашої держави просто повернув мікрофон, довівши, що у нас з хромакеєм не граються і він зовсім не боїться залишатись у Києві. Зазначимо, що в Україні і мікрофон справжній, і президент.

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