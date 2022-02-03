Нутриціологиня розповіла, які овочі слід обирати взимку

Взимку організму потрібно більше енергії, щоб зігріватися в холод і не нудитися без сонця. Залиште літні дієти на теплий час, спеціалісти радять харчуватися за сезоном.

Харчування взимку часом не відрізняється різноманітністю. У результаті до весни ми отримуємо авітаміноз, тьмяну суху шкіру, зайву вагу та погане самопочуття. Щоб зміцнити імунітет і відчувати бадьорість незалежно від кількості випитої кави, варто включити до раціону овочі та фрукти, пише ogorod.

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Морква є чудовим джерелом вітаміну А, кількох вітамінів групи В, а також вітаміну К і калію. Корисні властивості моркви багато в чому пов'язані зі здоров'ям серця та очей, покращенням травлення і навіть зі зниженням ваги.

квашені овочі – ферментований продукт, корисний для мікробіомів кишківника. Робіть самі або уважно вивчайте склад (краще без оцту та цукру)

морська капуста та водорості – теж овочі. І гриби

заморожені овочі

миті зелені листові салати у пакетах

мікрогрін

Нутриціологиня розповіла, які овочі слід обирати взимку

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