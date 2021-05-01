Нутриціологиня назвала основні причини пониженого тиску

Лікарі ставлять діагноз гіпотонія (гіпотензія), якщо у пацієнта тиск нижче, ніж 90/60 мм ртутного стовпа. Для жителів багатьох кліматичних зон низький тиск може бути нормою. Але не для всіх.

Є люди, у яких знижений артеріальний тиск є вродженою особливістю вегетативної нервової системи. Це люди так званого астенічного типу (як правило, у них крихка статура, світле або русяве волосся, бліда шкіра), їх близько 7% населення, пише нутриціологиня у своєму інстаграмі.

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За словами фахівця, знижений тиск провокує загальну слабкість, головний біль і хронічну втому і однією з причин такого стану може бути виснаження надниркових залоз. У здоровому стані наднирники, що виробляють необхідну кількість альдостерону, який затримує іони натрію, виводить іони калію і підвищує, нормалізує тиск. А при виснаженні процес порушується, тому тиск падає.

Також причиною може бути вегето-судинна дистонія за гіпотонічним типом (по-науковому називається нейро-циркуляторною дистонією).

У цілком здорових людей тиск може різко впасти після процедур, що викликають розширення судин: лазні, сауни, термальні ванни, обгортання. Тому всім, а особливо людям похилого віку, треба дуже уважно стежити за тиском, якщо ви вирушаєте попаритися в лазні. Не варто бути в парильні довше 5-7 хвилин за один раз.

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